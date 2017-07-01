  • 01 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan, Kilis'teki trafik kazasında şehit olan askerlerin ve Hakkari'de terör operasyonu sırasında şehit düşen polis memurunun ailelerine taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'teki trafik kazasında şehit olan askerlerin ve Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit düşen polis memurunun ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kilis'te askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay ile Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye telgrafı
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