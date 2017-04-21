Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol ile Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olanların ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de uçurumdan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Şenol'un ailesine gönderdiği telgrafla taziyelerini illetti.

Erdoğan, Tunceli’de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Ovacık Hakimi Onur Alan, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, Pilot Komiser Abdullah Ortanca, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, polis memurları Murat Ködük, Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Güdendede’nin ailelerine de başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ağrı'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin ailesine de başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.