  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine "başsağlığı" telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan asker ile İstanbul'da şehit düşen polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine &quot;başsağlığı&quot; telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan asker ile İstanbul'da şehit düşen polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Mardin'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan asker Muhammet Arıkan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devriye görevini ifa ederken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek'in ailesine de başsağlığı telgrafı gönderdi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, şehit aileleri
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