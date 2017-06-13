Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak, Batman, Hakkari ve Bingöl'de şehit düşen askerlerin ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak, Batman, Hakkari ve Bingöl'de şehit edilen Uzman Çavuş Sefa Tiftik, Jandarma Uzman Onbaşı Tuncay Zengin, Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu, Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan ile güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.