Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.51
    Euro: 3.669
  • BIST: 77187.5
    Altın: 127.594

Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak, Jandarma Astsubay Göktan Özüpek, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca, uzman çavuşlar Oktay Durak, Mehmet Kökkaya, Osman Çelik, Ferhat Demir, Burak Boz, Hasan Kavuz, Akın Acar, Ali Yılmaz ve Ali Sezai Yalçın'ın ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti. AA

Etiketler: fırat kalkanı harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı telgrafı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  GÜNDEM

GÜNDEM HABERLERİ

Tüm Gündem Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER