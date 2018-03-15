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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim güvenliği ve ittifak yasasına onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan seçim güvenliği ve ittifak yasasına onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim güvenliği ve ittifak yasası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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