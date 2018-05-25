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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sairu'n İttifakı'nın lideri Es-Sadr'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’taki genel seçimlerde en yüksek oyu alan ‘Sairun’ İttifakı’nın lideri Mukteda Es-Sadr’ı telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sairun İttifakının lideri Es-Sadra tebrik

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta DEAŞ’ın mağlup edilmesinin ardından 12 Mayıs’ta yapılan seçimlerin sonuçlarının tüm Iraklılar için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin Irak’ın birlik ve beraberliğine büyük önem verdiğini belirttiği telefon görüşmesinde, Irak’ta seçimleri müteakiben hükümetin kurulmasında da Mukteda es-Sadr’a başarılar diledi.

Erdoğan, Iraklı Türkmenlerin Kerkük’teki seçimlerde bazı usulsüzlüklerin meydana geldiğini ve bunun da kendilerini mağdur ettiğinden bahsettiklerine değinerek, Mukteda es-Sadr’dan söz konusu usulsüzlerin tespiti ve düzeltilmesi için gerekli desteği vermesini istedi.

Mukteda es Sadr da, Irak’ta Türkmenler dahil tüm kesimlerin haklarının korunacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ‘Sairun’ İttifakı’nın lideri Mukteda Es-Sadr, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Irak arasındaki ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, Irak, Sairun, es-sadr
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