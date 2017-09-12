Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan alınması planlanan S-400 füzelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "imzalar atıldı, kapora verildi" dedi.

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi;

"S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir. gerek sayın Putin'in, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığı var."

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiiyle ilgili kararlarını kimsenin tartışmaya hakkının olmadığını vurguladı.

"Biz kendi bağımsızlığımızla ilgili kararımızı kendimiz veririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin son dönemde yüksek yargı ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi ve şunları kaydetti;

"Danıştay Başkanımızın, Yargıtay Başkanımızın, ana muhalefetin söylemlerini yargıya, hukuka adeta müdahale gibi gördüklerini; bundan rahatsız olduklarını düşünüyorum. Muhtemelen bu sebepten dolayı, o yakışıksız söylemler karşısında, bunlara bir hukuk dersi verme noktasına gelmiş olmalılar. Herhalde Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da Zerrin hanıma hukuk dersi verecek hali yok."

Erdoğan, 28 Şubat sürecinde FETÖ'cü hakim ve savcıların etkili olduğunu söyledi. "22 senedir içeride olanlar var, benim de idama mahkum edilmem istendi." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"14 yaşında bir çocuğun idama mahkûm olması düşünülecek bir şey değil. Benim de idama mahkûm edilmem istendi ama son anda yırttım. gerçek adalet sahibi olan Allah"

Astana sürecine de değinen Erdoğan, 14 Eylül'de toplanacak olan zirvenin önemine işaret etti.

Erdoğan konuşa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

"İdlib’te Rusya ile daha önce mutabık kaldığımız gibi süreci işletiyoruz. Rusya ile bu konuda aramızda herhangi bir ihtilaf söz konusu değil. İran ile de yaptığımız görüşmede ihtilafa konu olabilecek herhangi bir başlık gündeme gelmedi. Öyle zannediyorum ki Astana Zirvesi sonrasında da aramızdaki sağlıklı görüşmeler bu şekilde devam edecektir. Gelişmeler olumlu istikamette devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri de değerlendirdi, "Duygusal çıkışlar yapmak doğru olmaz. “ dedi ve şunları kaydetti;

“İddiaları etraflıca Dışişleri’nden dinlememiz, doğru bilgileri almamız lazım. Duygusal çıkışlarla açıklamalar yaparsak, bu yanlış olur. Ama bizler Türkmen kardeşlerimize oraları terk etmelerini asla tavsiye etmeyiz. onlar kendi topraklarında kalmalıdır."

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde Arakan'daki dramı gündeme getirdiğini söyledi ve ekledi;

"İkili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine değindik. Arakanlıların yaşadığı drama ABD’nin hassasiyet göstermesinin önemli olacağına dikkati çektim. BM Genel Kurulu’nda tüm konuları yüz yüze görüşmemizin faydalı olacağı, bunu gerçekleştirme hususunda da mutabık kaldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yaşanan gerginliğin Alman yönetiminin yanlış tavrından kaynaklandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bizim Alman halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Sorun, Almanya yönetimindeki yetkililerin yanlış tavırlarından kaynaklanıyor. Almanya'nın şu anda teröre yataklık yapan bir ülke haline gelmesini normal karşılayamayız. Hatalı tavırlar dolayısıyla, Alman yönetimine kırgınlığımız var. Seçimde şu kazanmış, bu kazanmış, bizi pek ilgilendirmiyor."

Cumhurbaşkanı sosyal medyada yer alan 'Esed ile görüşülecek' iddialarını da yalanladı. "Ben Esed ile görüşmedim, görüşmeye de pek niyetim yok." dedi.