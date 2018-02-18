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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye "taziye" mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye "taziye" mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye taziye mektubu gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ruhaniye &quot;taziye&quot; mektubu

Taziye mektubunda, İran'ın güneyinde gerçekleşen uçak kazasında 66 kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye'nin, İran halkının acısını yürekten paylaştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin gerçekleşen bu elim hadisenin araştırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesi aşamasında, ihtiyaç duyulduğu takdirde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: uçak, kaza, hasan ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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