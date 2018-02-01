  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'da şehit olan genç kızın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'da şehit olan genç kızın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine attığı roket sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatoş Avlar'ın ailesini arayarak taziyede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Reyhanlıda şehit olan genç kızın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde sivil şehidin babası Ahmet Avlar'ı telefonla arayarak sabır ve başsağlığı diledi.

Erdoğan, şehidin babasına "Bu alçak teröristler bunun bedelini ödüyor ve ödemeye de devam edecekler, inşaallah bu şehitlerin kanını yerde bırakmayacağız." diye konuştu.

Şehidin babası da "Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca roket saldırısında yaralananlar için de her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

PKK/YPG'li teröristler tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketten biri 3 katlı bir evin çatısına isabet etmiş ve saldırı anında evde uyuyan 17 yaşındaki Fatoş Avlar hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

PYD/PKK'lı teröristler sivillere 52 roket ve havan mermisiyle saldırdı

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: taziye, roket, hatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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