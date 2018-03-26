Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrindeki bir Alışveriş Merkezinde (AVM) çıkan yangında yaşamını yitirenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Mesajında, Putin'e "Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum" diye hitap eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında bazıları çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin vefat ettiğini derin teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve milletim adına, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, size ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtmiş, başsağlığı dileklerini iletmişti.

Rusya'daki yangın

Rusya'da dün gerçekleşen olayda 64 kişi hayatını kaybetmişti. Alışveriş merkezinde bulunan 16 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Komite, yangının başladığı dükkanın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, AVM'nin en üst katında çıkmıştı. Burada, sinema salonları ve çocuk oyun alanları vardı.

Kaynak: AA