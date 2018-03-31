  • 31 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.884
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir" ifadelerine yer verdi.

Paskalya'nın muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşların en önemli yortuları arasında yer aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldığımız güç ve adalet anlayışıyla, hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Paskalya, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER