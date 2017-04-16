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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Paskalya' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle tebrik ettiğini belirterek, dini bayramların, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, toplumda kardeşlik ve dayanışmanın egemen olduğu müstesna günler olduğunu bildirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, ülkemizde hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan köklü bir medeniyetin mensupları olarak bizler, muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşamalarının tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyanları, Paskalya yortuları vesilesiyle tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.”

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu
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