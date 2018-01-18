Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Kazakistan’daki otobüs kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan’ın acılarını paylaştıklarını ifade etti.
Kazakistan'da yolcu otobüsü yandı: 52 ölü
Kazakistan’ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe şehrine 320 km. mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.
TRT Haber