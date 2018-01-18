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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’e Kazakistan’daki otobüs kazasında hayatlarını kaybeden Özbekler için taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyeve taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Kazakistan’daki otobüs kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan’ın acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Kazakistan'da yolcu otobüsü yandı: 52 ölü

Kazakistan’ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe şehrine 320 km. mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.

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