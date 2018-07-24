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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in doğum gününü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyeve kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yapılan telefon görüşmesinde Özbekistan Cumhurbaşkan Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik etti.

Erdoğan Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'e sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğini her alanda güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, doğum gününü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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