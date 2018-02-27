  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın ölümünün 7. senesi dolayısıyla paylaştığı mesajında "Hocamızı şükranla yad ediyorum. Büyük bir dava adamıydı." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Necmettin Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahirete irtihalinin 7. sene-i devriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a Yüce Mevla’dan rahmet ve mağfiret diliyorum." dedi.

Necmettin Erbakan ile yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Merhum hocamız hayatını "ahlak, adalet ve barış" için harcamış; ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuş büyük bir aksiyon ve dava adamıydı. Kendisi yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen "iman varsa imkan vardır" diyerek asla yeise düşmeden mücadelesini kararlılıkla devam ettirmiştir. Liderliğini yaptığı hiçbir siyasi hareketin meşruiyetten, hukuktan, hak ve adalet çizgisinden sapmasına müsaade etmemiştir. Merhum Erbakan hocamızın en önemli özelliklerinden biri de Türk Milletine duyduğu güven ile Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı şükranla yad ediyorum."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: necmettin erbakan, cumhurbaşkanı erdoğan
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