Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman ülkelere zekat çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatörleri'ni kabul etti.

Kurulduğu günden bugüne kadar TİKA çatısı altında görev yapanlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, bugün dünyanın 5 kıtasında 58 farklı ülkede bulunan 60 program koordinasyon ofisiyle nerede bir dertli varsa onun imdadına yetişmeye çalışan TİKA'nın daima yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüman ülkelere sesleniyorum. Zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada fakir kalmaz.https://t.co/eTAt89R3w3 pic.twitter.com/1gu4Pj0jqB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Nisan 2018

Erdoğan, kendileri için bu yardımların, karşı tarafa mihnet vermek değil tam tersine yükünü azaltmak ve derdine bir nebze de derman olmak amaçlı olduğunu vurguladı.

"Kalkınma yardımı konusunda ön sıralarda gözüken Batılı ülkelere baktığımızda ölçünün ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiği görülüyor." diyen Erdoğan, ekonomik güçleri itibarıyla Türkiye'nin katbekat önünde olan bu ülkelerin, şayet gerçekten isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçebileceğinin altını çizdi.

7,2 milyar dolarlık insani yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son 15 yılda her alanda gerçekleştirdikleri atılımlarla Türkiye'yi yardım alan bir ülke konumundan, dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan ülkesi haline getirdiklerini anlattı.

"Türkiye'nin kalkınma yardımlarının 7,2 milyar dolarını insani yardımlar, diğer kısmını ise diğer sair kalkınma yardımları oluşturuyor. Geçen yıl 6 milyar dolarlık insani yardımla listede ikinci sırada yer almıştık, inşallah bu yıl şayet diğer ülkelerin yardımlarında fevkalade bir artış yoksa 7,2 milyar dolarlık insani yardımla ilk sıraya çıkmamız kuvvetle muhtemeldir."

"Gönlümüzün alabildiği kadar insana ulaşmaya gayret ediyoruz"

Erdoğan, birkaç aya kadar bu liste açıklandığında durumun herkesçe görüleceğine işaret ederek, Batılı ülkelerin, dünyanın kalan kısmına verdikleri ciddi krediler sebebiyle toplam kalkınma yardımlarındaki rakamların elbette çok değiştiğini söyledi.

Türkiye'nin buna rağmen toplam kalkınma yardımlarında da dünyada 6'ncı, bunların milli gelire oranında ise 4'üncü sırada bulunduğunu anımsatan Erdoğan, tarih boyunca devlet ve millet olarak sahip oldukları imkanları paylaşma konusunda daima cömert davrandıklarını belirtti.

"Dünyadaki pek çok sorunun, krizin, çatışmanın kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını biliyoruz. Ülkeler arasındaki savaşlar ve özellikle iç çatışmalar, gelir dağılımındaki adaletsizliği içinden daha da çıkılamaz bir hale getiriyor. Pek çok geri kalmış ülkeye gittiğimizde bir tarafta bir lokma yemeğe, bir yudum suya hasret milyonlarca insan varken, diğer tarafta küçük bir azınlığın lüks ve şatafat içinde hayat sürdüğüne şahit oluyoruz."

Erdoğan, "Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız." dedi.