Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'Pensilvanya' cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Manisa mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. 100 milyon liralık bir maliyetle şehrimize kazandırdığımız 12 bin kişilik Akhisar stadımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Toplamda 37 stad projemizden 15'ini tamamladık. 11'inin inşaatı, 6'sının proje ve ihale süreci devam ediyor. 5'ini de yatırım programına aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplamda 37 stad projemizden 15'ini tamamladık. 11'inin inşaatı, 6'sının proje ve ihale süreci devam ediyor. 5'ini de yatırım programına aldık.https://t.co/h3mVAxnfD1 pic.twitter.com/Jx0hnLv8X7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2018

"Sadece otomotiv ihracatından 30 milyar dolar kazandık"

Anamuhaletin Cumhurbaşkanı adayı yatırım matırım anlamam diyor, doğru anlamaz. Yerli otomobil için ne diyor? ‘Sayın Erdoğan geriden geliyor’ diyor, şu hale bak ya. 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah! Sadece otomotiv ihracatından 30 milyar dolar kazandık.

Bay Kemal da bir garip. Ne diyordu bu İnce? 'Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin... Kaybettin, kaybettin' Ve şimdi cumhurbaşkanı adayı olunca tanıtımında Bay Kemal ne diyor? 'Muharrem gel gel' diyor.

"Pensilvanya’ya gittiğimi İspat edemezsen namertsin"

AK Parti’yi kurarken Pensilvanya’ya gittim mi gitmedim mi? Benim gittiğimi söylüyorlar. Şimdi İnce, sana buradan bir nasihatte bulunacağım. Sen siyasette daha çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Sen yalanla başladın. Senin genel başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Bizim Pensilvanya’dan izin almaya ihtiyacımız olmadı. Böyle bir şey söz konusu değildir. İnce, benim icazet almak için Pensilvanya’ya gittiğimi İspat edemezsen namertsin. Biz sadece halktan aldığımız izinle yola çıktık. İnce açıkla bakalım ben kiminle gittim Pensilvanya’ya? Açıklamazsan namertsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi kurarken Prensilvanya'ya gittim mi gitmedim mi? Benim gittiğimi söylüyor. Şimdi İnce, sana ben bir nasihatte bulunayım. Madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat edemezsen namertsin.https://t.co/h3mVAxnfD1 pic.twitter.com/y1nGbvV2AP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2018

"Biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz"

İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda Manisa'nın projesi değil mi? Ey Bay Kemal, senin havsalan böyle bir şeyi alır mı? Sen hayal bile edemezsin. Biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayallerimiz bile ulaşamaz.

Hükümetlerimiz döneminde Manisa'ya 14 baraj, 10 gölet yaptık, halen 22 baraj ve 6 göletin inşası sürüyor. Bu kardeşiniz Belediye Başkanlığı döneminden itibaren çıraklık, kalfalık dönemini tamamladı.

"Menderes’i asanlarla Özal’a dünyayı zehredenler aynıdır"

Dün tarihimizin kara sayfalarından biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Ülkemizde birileri dışarıdan da destek alarak yerli ve milli duruş sergileyen herkese bedel ödetme derdindedir. Menderes’i asanlarla Özal’a dünyayı zehredenler aynıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rahmetli Menderes'i asanlarla merhum Özal'a dünyayı zehir edenler aynıdır.https://t.co/h3mVAxnfD1 pic.twitter.com/z4BlfmxAoL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2018

Ben Marmaris’ten İstanbul’a geliyorum. Bay Kemal 23.17 Atatürk Havalimanı’nda ve tanklar orada. 10 binlerce insan Atatürk Havalimanı’nda… Bay Kemal orada tankları selamlıyor Bakırköy Belediyesi’ne geçiyor, kahvesini yudumluyor.

Bizim milletimizin sevgisi ve desteği yeter. 25 Haziran’da bu mankurtları sandığa hep beraber gömeceğiz.

Eğer ellerinden gelse tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkartacaklar ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ellerinden gelse tıpkı Menderes gibi bizi de dar ağacına çıkartacaklar ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor.https://t.co/h3mVAxnfD1 pic.twitter.com/dIn3MFhboH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2018

"Afrin’de 4 bin 481 teröristi etkisiz hale getirdik"

Türkiye’nin son yıllarda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyoruz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. FETÖ’sünün PKK’sının hepsinin üstesinden geliyoruz. Afrin’de 4 bin 481 teröristi etkisiz hale getirdik. Mehmedim evvel Allah cansiperane çalışıyor. Tüm terör örgütlerini ezdik geçtik. Çünkü bizim Rabia ile sembolleştirdiğimiz bir davamız var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 4481, Kuzey Irak'ta 423, yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te 415 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/h3mVAxnfD1 pic.twitter.com/aqENoA9joi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2018

"Milletimizle aramızdaki bağı koparamayacaksınız"

Bizim arkadaşlarımıza devlet görevleri için dahi ülkelerindeki toplantılara Almanya'da katılma izni vermiyorlar, PKK'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Ne yaparsanız yapın milletimizle aramızdaki bağı koparamayacaksınız.

Kaynak: TRT Haber