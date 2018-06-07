Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'Demirtaş' tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin'de düzenlenen mitinginde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sizlerin desteği, irade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağız. Biz 16 yıldır bu ülkeyi hizmet siyasetiyle kalkındırdık.

600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi’nin temelini attık. Anamuhalefetin adayı ve diğer adaylar, şehir hastanelerine karşıymış, hatta ellerine fırsat geçerse kapatacaklarmış. Biz proje ekibimizle çalışıyoruz, onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, yollarımıza, hastanelerimize, okullarımıza hatta tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar.

"Muhalefet yatırımları durdurmanın vaadini veriyor"

Mersin’de yatırım bedeli 8 katrilyon 315 trilyon lira olan 19 yol projesinin yapımı devam ediyor. Mersin-Silifke arasını hızlı tren hattına bağlamayı planlıyoruz. Biz hizmet üstüne hizmet koymanın sözünü veriyoruz. Muhalefet ise yatırımları durdurmanın vaadini veriyor.

"Bu demokrasi değil teröre destek vermektir"

HDP’nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler. Şimdi çıkmış bu adam Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Onu ziyarete kim gidiyor? Muharrem İnce. Muharrem İnce Demirtaş’ı ziyaret ediyor buna da demokrasi diyor. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce, bunun adı teröre destek vermek, bunun adı teröristlere destek vermektir. Sen onu ziyaret edeceğine gel adaletten yana ol. Siz değil misiniz Ankara’dan İstanbul’a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle birlikte yürüyüş yapan. Ben şimdi Mersin’deki Kürt kardeşlerime sesleniyorum. 24 Haziran’da bunlara sandıkta gereken dersi verin.

"İnşallah işimizi ikinci tura bırakmayalım"

Kimlerin ağızlarından salyalar akıtarak ülkemizi ve milletimizi tehdit ettiğini hatırlıyorsunuz değil mi? 24 Haziran seçimlerinde sandıklarda öyle bir gayret gösterelim ki inşallah işimizi ikinci tura bırakmayalım. Bölgemiz tarihi bir değişim sürecinden geçerken Türkiye’nin en küçük bir belirsizliğe, kaosa tahammülü yoktur.

"Tek projeleri Türkiye’yi eski haline döndürmek"

Sürekli yaptıkları gibi bugün de ekonomiyi silah olarak kullanıp bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Tek vaatleri yıkmak, tek projeleri Türkiye’yi eski haline döndürmek.

Kaynak: TRT Haber