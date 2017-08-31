  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını izledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan millilere sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki hasta ziyaretinin ardından 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) D Grubu ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın antrenman yapacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, salona gelişinde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da eşlik ettiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre basketbol takımının antrenmanını izledi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan takım hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sakatlığı dolayısıyla şampiyonada forma giyemeyecek ABD asıllı Türk oyuncu Ali Muhammed'in durumunu öğrenince yanına çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncu Muhammed ile bir süre sohbet etti.

Antrenmanın ardından milli oyuncularla tek tek tokalaşan ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporculara ve teknik heyete tatlı ikram etti.

Oyuncularla hatıra fotoğrafı da çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde adının yazıldığı 34 numaralı milli takım forması hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli oyunculara hitaben, "Sizlere Allah'tan güç, kuvvet ve isabet yüzdelerinin yüksek olduğu müsabakalar diliyorum. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullanması üzerine milli oyuncular tarafından alkışlandı.

Etiketler: cumhurbaikanı recep tayyip erdoğan, A Milli Basketbol Takımı
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