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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yüzücü Nakkaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Ahmet Nakkaş'ı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli yüzücü Nakkaşa tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Ahmet Nakkaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Macaristan'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Nakkaş'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Nakkaş, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Budapeşte'de düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda, erkekler 100 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaşmıştı.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli yüzücü ahmet nakkaş, tebrik, kutlama
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