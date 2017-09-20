Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meksika Devlet Başkanı Nieto'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da dün meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem nedeniyle Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya bir taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, dün Puebla eyaletinde meydana gelen ve Meksiko şehrini de etkileyen depremin can kayıplarına ve hasara yol açtığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Yaşanan felaket karşısında Meksika halkının acısını paylaştığını vurgulayan Erdoğan, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Meksika halkıyla dayanışma duygularını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, ihtiyaç olması durumunda, yaraların sarılması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.