  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam vefat eden Prof. Dr. Şerif Mardin'in ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mardin ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam vefat eden ve siyaset bilimi ile sosyolojinin üstatlarından biri olarak değerlendirilen Prof. Dr. Şerif Mardin'in ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, merhumun oğlu Osman Mardin'i bugün telefonla aradı.

Prof. Dr. Mardin'in vefatının kendisini de derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir bilim adamını kaybettiğini vurgulayarak, Mardin'in, geride bıraktığı kıymetli eserler sayesinde gelecek kuşaklar tarafından da daima hayırla yad edileceğine dikkati çekti.

Osman Mardin'in de ailenin acılarını paylaşmasından ve duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şerif mardin, taziye
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