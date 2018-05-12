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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya seçiminin galibi Mahathir Muhammed'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'daki genel seçimlerin galibi olan eski Başbakan Mahathir Muhammed'i telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Malezya seçiminin galibi Mahathir Muhammede tebrik

Malezya'da genel seçime, Halkın Umudu ittifakı damgasını vurdu.

İttifakın başbakan adayı gösterdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu, eski başbakan Mahathir Muhammed seçimden zaferle çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da seçimin galibi Başbakan Mahathir Muhammed’i telefonla aradı.

Seçim galibiyetinden dolayı tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir Muhammed'e görevinde başarılar diledi. 

İki lider, görüşmede, Türkiye-Malezya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmenin öneminden bahsetti.

Kaynak: TRT Haber

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