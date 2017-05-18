Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, oyunlarda altın madalya kazanan sporcular Nur Tatar, Nafia Kuş, Buse Arıkazan, Demet Parlak, Viktoria Zeynep Güneş, Aleyna Özkan, İlknur Nihan Çakıcı, Berk Özkul ile Kadın Yüzme Milli Takımı (Ekaterina Avromova, Viktoria Zeynep Güneş, Aleyna Özkan, İlknur Nihan Çakıcı), Erkek Yüzme Milli Takımı (Ege Başer, Demir Atasoy, Kaan Türker Ayar, Doğa Çelik) ve A Milli Erkek Sutopu Takımı adına Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün'e tebrik telgrafı gönderdi.