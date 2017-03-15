  • 15 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan Cumhurbaşkanı Ader'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan Cumhurbaşkanı Ader'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'i, ikinci kez aynı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macaristan Cumhurbaşkanı Adere tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'i, ikinci kez aynı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ader ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ader'i ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar mevkidaşı Ader'in tebrik telefonu vesilesiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları öğrenildi. AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, tebrik telefonu
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