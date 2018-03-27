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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçılarının, çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajında, "evrensel değerleri savunan, milletin kültürel gelişimine ve eğitimine son derece olumlu katkılar sağlayan, sevgiyi, saygıyı, iyiyi ve doğruyu temel alan her türlü sanat anlayışının, Türkiye'nin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını" belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kendine özgü araçları ve ifade biçimleriyle, insani ve vicdani yönleri ortaya koyan, etki gücüyle toplumların kültürel yapısını ve ahlaki birikimlerini sağlamlaştıran sanat dallarından biri olan tiyatronun, toplumsal yaşamda etkinliğini her geçen gün artırarak sürdürdüğünü" vurguladı.

"Toplum için etkili bir eğitim aracı"

Erdoğan, "yaşama ayna tutan, insanı insana anlatan, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısıyla olayların anlaşılmasına vesile olan tiyatronun, meddah, kukla ve gölge oyunu gibi türleriyle Türkiye'de gelenekselleştiğini, her zaman geniş bir seyirci kitlesine hitap ederek çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracı olduğunu" ifade etti.

Tüm sanat dallarında olduğu gibi tiyatroda da "kaliteli ve seçkin eserlerin izleyiciyle buluşturulmasının, evrensel değerlerin benimsenmesinde, milli kültürün zenginleşerek yaşatılmasında, geliştirilmesinde ve geleceğe taşınmasında büyük önem taşıdığının" altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve barış ortamının vazgeçilmez koşulu olan sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bu büyük sorumluluğu üstlenen, kendileriyle ve kültürleriyle barışık değerli sanatçılarımıza vatandaşlarım adına teşekkür ediyor, sanatçı ve sanatsever vatandaşlarımızın da desteğiyle bu alandaki zenginliklerimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: TRT Haber

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