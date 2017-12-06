  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.855
    EURO 4.554
  • BIST 105955.34
    ALTIN 156.939
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs' için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs' için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs provokasyonuna ilişkin Malezya Başbakanı Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kudüs için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek amacıyla telefon görüşmeleri yapıyor.

Erdoğan, bu sabah Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Görüşmelerde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, Ortadoğu'da barış sürecini sekteye uğratacağına dikkati çeken Erdoğan, bölgede barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasının şart olduğunu vurguladı.

İsrail'in 1980'de aldığı Kudüs'ü ilhak kararının, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal bir şehir olan Kudüs'ün, İslam ülkeleri için son derece hassas bir mesele olduğuna işaret etti.

Görüşmelerde, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her teşebbüsün İslam dünyasından tepki göreceği, barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü liderlere, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini de belirtti.​

Etiketler: recep tayyip erdoğan, kudüs
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER