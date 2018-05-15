Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kudüs’ diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri hedef alan saldırıları ele alındı.

Liderlerin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cuma günü İstanbul’da yapmayı planladığı olağanüstü toplantı başta olmak üzere konuyla ilgili olarak ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin fikir teatisinde bulundukları kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de dün akşam aynı çerçevede bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: TRT Haber