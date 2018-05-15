Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kudüs’ diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri hedef alan saldırıları ele alındı.
- 3 partiden Kudüs için ortak bildiri
- Türkiye, İsrail Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Gazze tepkisi
Liderlerin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cuma günü İstanbul’da yapmayı planladığı olağanüstü toplantı başta olmak üzere konuyla ilgili olarak ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin fikir teatisinde bulundukları kaydedildi.
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Arap dünyası Filistin'e bizim kadar sahip çıkamıyor
- ABD ve İsrail'e bir tepki de Bahçeli'den
- Başbakan Yıldırım: Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması endişe vericidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de dün akşam aynı çerçevede bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Kaynak: TRT Haber