Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi kuruluşlarına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bizi Türkiye düşmanları ilgilendirmez"

- Bizi ne kur spekülatörleri, faiz lobisi, ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez. Bunlar bizi bağlamaz. Bugüne kadar ekonomide attığımız her adımı istişare ederek attık. Her platformda sizlerin görüşlerini dinledik. Reformlarımızın çoğunun altında ortak imzamız var. Tüm saldırıları da yine sizlerle göğüsledik.

"Namerde fırsat vermedik"

- Çoğunluğu yurtdışı kaynaklı manipülasyonlarla Türkiye'yi hedef alanların önünü hep birlikte kestik. Ne yaptıysalar tutmadı. Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, sıkıştırmaya çalıştı yeni yöntemler geliştirerek çıkış yolları bulduk. Yeri geldi kefen paramızı sermayemize kattık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi kan kustuk kızılcık şerbeti içtik diyip yolumuza devam ettik. Darbeler yedik yılmadık, yıkılmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü bugüne kadar hep birlikte kestik.https://t.co/azut5TbD9o pic.twitter.com/9tNMGsUh4X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

"Kredi derecelendirme kuruluşları cambaz"

- Farklılıklar bizim zaafımız değil gücümüzdür. Ekonomi nazik bir alan. Biz söylentilere, dedikodulara, yalanlara çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak birileri de ısrarla buna çullanıyor. 7,4 büyüme oranı var. Dünyada bir numarayız. OECD ülkeleri arasında iki numarayız. Bunu yakalamış bir ülkeye kredi derecelendirme kuruluşu şunu söylemiş. Bunlar cambaz. Bunlar borçla yaşıyor. Memurunun maaşını ödeyemiyor. Yunanistan.

"Sen bize not veremezsin"

- Öbür tarafta durağanmış vs. Kredi derecelendirme kuruluşunun mensubu değiliz. Bizimle ilgili herhangi bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan onlara not ver. Bize veremezsin. Türkiye artık kabına sığmayacak. Seçime gidiyoruz. Seçime gittiğimiz halde kabına sığmayacak. Çok farklı bir ivmeyi yakaladık. Birilerini çok rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık kabına sığmayacak. Çok farklı bir ivme yakaladık. Zaten birilerini bu çok ciddi manada rahatsız ediyor.https://t.co/azut5TbD9o pic.twitter.com/A4Y8el95p9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

"Türkiye dimdik ayaktaydı"

- Türkiye kendi içinde sağlam durdukça küresel düzeydeki olumsuzlukların üzerinden biz bir şekilde geliriz. 2008'deki kriz sırasında ülkemiz için felaket senaryoları yazanlar vardı. Biz teğet geçecek dedik. Öyle oldu. Benzer bir durumu 15 Temmuz'da yaşadık. Ertesi gün Türkiye dimdik ayaktaydı. Ne bankalar kapandı, ne bankamatikler kapandı. Aynı kararlılıkta devam ettik.

"Seçimi dillerine dolamışlar"

- Başka yerlerde olacak yağmalar başlar. Bunları görüyoruz. Ama biz bunların hiç birini yaşamadık. Zemin sağlam. İnanıyoruz, güveniyoruz. İhanet girişiminin ardından Türkiye'nin nakavt olmasını bekleyenlere cevabı verdik. Seçimi dillerine dolamışlar. Tedirgin etmeye çalışıyorlar.

"Milletimizin de iradesine teslim olmuşuz"

- Bundan önceki seçimlerde ne olduysa o olacak. Milletimiz özgür iradesiyle tercihini yapacak herkes rıza gösterecek. Milletimizin de iradesine teslim olmuşuz milletimize aşığız. Milletimizin tercihini istikrardan kullanacağından şüphem yok. 24 Haziran'da da istikrar ve güvenin teminatı kimdir? AK Parti. Bunu biliyor milletim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne oluysa o olacak.https://t.co/azut5TbD9o pic.twitter.com/LyzTbWUHvV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

"Ağlaya ağlaya gittiler, güle oynaya geldiler"

- Ana muhalefet gibi kalkıp da mecbursunuz demem. Milletime sen bize vermeye mecbursun saygısızlığını göstermem. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi gönderir. Biz yapamayız. Bunlar Güneş Motel'lerde yapıldı. Ağlaya ağlaya gittiler, güle oynaya geldiler. Benim milletim bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak.

"Piyasalardaki tedbiri almak görevimiz"

- En fazla destinasyona uçan biziz, bir numarayız. Bunlar olmasa siz güçlü bir ülke olamazsınız. Madem piyasalarda tedirginlik var. Bunun tedbirini almak görevimiz. Geçen oturduk. Ekonomideki sorumlu olan bütün arkadaşları davet ettik, değerlendirme yaptık. Ertesi gün o değerlendirme kendini gösterdi. Kur oynamaya başladı. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

"Faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağım"

- 24 Haziran'da milletim görevi tekrar yola devam dediği anda bir defa bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söylüyorum. Faiz her kötülüğün hem anası hem babası. Faiz enflasyonun sebebidir. Enflasyon neden değildir, neticedir. Fazi nedendir. Dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz lazım. ABD'de böylemi böyle. İsrail'de böylemi böyle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz her kötülüğün hem anasıdır hem babasıdır. Faiz enflasyonun sebebidir. Bizim faizi aşağı çekmemiz lazımhttps://t.co/azut5TbD9o pic.twitter.com/0VS1rtpLSR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

"Kısa orta ve uzun vadeli tedbirleri hayata geçireceğiz"

- Bize ne oluyor? 4,6'ya indirdik tek haneliye geldi. Batı Gezi olaylarını patlattı. Kısa orta ve uzun vadeli tedbirleri hayata geçireceğiz. Hızlandırdık. Gereken tadilatları yaptık. TBMM'deki Varlık Barışı bunlardan biriydi. Başbakanımızın açıkladıkları vardı. İş yapma kolaylılığı ve teşviklerle ilgili düzenlemeleri biliyorsunuz. Kamu bankalarının öncülüğünde gayrimenkul sektörünü hareketlendirmeye yönelik düşük faizli kredi uygulamasını başlattık.

"Uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmekte fayda var"

- Emeklilerimize ikramiyeler başta olmak üzere, dar gelirlileri desteklemeye yönelik adımlarda ekonomiye olumlu yansıyacak. Piyasaya imkan geliyor. Türkiye'yi sadece mevcut kaynaklarımızla büyütemeyeceğimizin farkındayız. Uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmeye, ülkemizdeki yatırımcıları da yeni yatırımlara teşvik etmekte fayda var.

"Karamsarlık havasını seçime kalmadan dağıtacağız"

- Elimizdeki sermayeyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Bizim çift haneli büyüme rakamlarını hedeflememiz gerekiyor. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle piyasalara kasıtlı olarak pompalanan karamsarlık havasını seçime kalmadan dağıtacağız. Yerli otomobillerle ilgili çalışmalar iyi noktada. Meyvesini görmeye başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli otomobille ilgili çalışmalar gayet iyi bir noktaya ulaştı. Çok yakında meyvesini görmeye başlayacağız.https://t.co/azut5TbD9o pic.twitter.com/2hmZgGBAt9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber