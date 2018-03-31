Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Başbakanı'na tepki

Kosova'da MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ şüphelileri ile ilgili Kosova Başbakanı'na ser tepki gösterdi. Operasyonun ardından içişleri bakanı ve istihbarat şefinin görevden alınmasını eleştiren Erdoğan, "Ben soruyorum, ey Kosova'nın başbakanı, kimin talimatı ile bu adımı attın? Ne zamandan beri darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sadece ve sadece Allah'ın huzurunda eğildik"

Hiçbir zaman beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan başkası asla. Buradan Pendik'in tüm mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Pendik teşkilatımızda vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarıma sunuyorum. Ahirete intikal etmiş olanlara rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Kongremizin şehrimiz için, Pendik'le birlikte ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Mart ve Kasım'da yetecek olanı hep birlikte alacağız"

Değerli kardeşlerim 16 Nisan halkoylamasında yüzde 57'lik evet ile İstanbul ortalamasının üzerinde bir oranla Pendik bize destek verdi. Yeni yönetim sistemimizin arkasında olduğunu gösterdi. Bu güzel netice için sizlere şükranlarımı sunarım. Fakat yeter mi? Öyleyse Mart-Kasım orada inşallah yetecek olanı hep birlikte alacağımıza inanıyorum. Çünkü Pendik'imizde ben bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Bunun için daha çok çalışmamız gerekiyor.

"Pendik'i bu noktaya getiren hamdolsun AK Parti'dir"

Pendik, sahip olduğu imkanlar ve tabii güzellikleriyle İstanbul'un ilçeleri arasında farklı bir yere sahip. Havalimanı'ndan hızlı trenine, İstanbul'un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı'ndan Marmara Denizi'nin güzelliklerinden, turizmden, tarıma ve hayvancılığa kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu imkanlarıyla Pendik'in geleceğini çok daha parlak görüyorum. Bir diğer taraftan Sabiha Gökçen Havalimanı'yla ayrı bir potansiyele sahip. Yani ulaşımda burada yok yok. Her şey var. Deniz dersen deniz de var. Bu imkanlara sahip olan Pendik'i bu noktaya getiren hamdolsun AK Parti iktidarıdır.

"Pendik adeta yeni baştan kurulmuştur"

1987 yılından beri ayrı bir ilçe olan Pendik, AK Parti hükümetleri ve belediye başkanları döneminde adeta yeni baştan kurulmuştur. İstanbul'un plansız, hesapsız, bilinçsiz şekilde büyüyen bu ücra köşesinin yerini İstanbul'un en muhteva ilçelerinden birisi almıştır. Bu başarıda Pendik'te 1994 yılından 2009 yılına kadar 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve bu dönem içerisinde benim de büyükşehirde olduğum o dönemlerde Erol Kaya kardeşimiz 2 dönem belediye başkanlığı görevini de yürüten Kenan Şahin kardeşimizin de bunlarda büyük payı oldu.

"Pendik son birkaç yılda 1 katrilyon yatırıma kavuştu"

Şimdi istiyoruz ki bu denli sınıf atlamış olan Pendik'imizi daha ileri taşıyalım. Müstesna bir belediyecilikte yere ulaştıralım. Pendik Belediye'miz sadece son birkaç yılda ilçemize 230 trilyon liralık yatırım yapmıştır. Büyükşehir Belediye'mizin aynı dönemde Pendik'e yaptığı yatırım da 688 trilyon liradır. Diğer eserlerle birlikte Pendik, son birkaç yılda 1 katrilyon 80 trilyon liralım bir yatırıma kavuşmuştur.

"Pendik'te halen devam eden 44 yatırımın toplam tutarı ise 5 katrilyon dolardır"

Belediyelerimizin ve diğer kamu kurumlarımızın Pendik'te halen devam eden 44 yatırımın toplam tutarı ise 5 katrilyon 866 trilyon liradır. İlçe belediyemizde son yıllarda hizmete sunulan 10 ayrı spor tesisi Pendik'li gençlerimize bir armağanımızdır. Şimdi bunun üzerine 12 spor tesisi daha ilave etmek üzere belediyemiz hazırlıklarını çeşitli aşamalarda devam ettiriyor.

"Biz bu şehri seviyoruz, biz bu ilçeyi seviyoruz"

Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın ilk ayında Kartal, Yakacık, Pendik, Tavşantepe Metro Hattı'nın açılışını yapmıştık. İlçemiz için büyük öneme sahip, havalimanı Kaynarca arasındaki metro hattının ise şu anda inşası sürüyor. İlk etabı başarıyla hizmet veren teknopark, sağlık ağırlıktaki ikinci etabının inşası da devam ediyor. Biz bu şehri seviyoruz, biz bu ilçeyi seviyoruz. İşte onun içinde tüm semtleri ve ilçeleriyle İstanbul'a hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar 'ille İstanbul' demeye devam edeceğiz.

"Türkiye'de yaşayamayan hayata küsmüş demektir"

Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, gözlerini Türk milletine düşmanlığın kör ettiği bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülkelerin çok büyük bir bölümüne gittik, az çok hepsiyle ilgili bir kanaat edindik. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa şunu bilsinler ki aradıkları yer bu dünyada değildir. Türkiye'de yaşayamayan, hele hele İstanbul'da yaşamaktan usanan biri ülkemize değil, hayata küsmüş demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer Türkiye'de yaşamayı yük sayanlar varsa aradıkları yer bu dünyada değil.https://t.co/VS8B4eie6m pic.twitter.com/605z6NAHYU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

"Varsın birileri kendi hayal dünyalarında yaşamaya devam etsin"

Eğer Türkiye'yi geçtiğimiz 15 yılda 3.5 kat büyütüp, bölgesinde ve dünyasında söz sahibi bir ülke konumuna getirmişsek işte bu aşkla bunu yaptık. Varsın birileri kendi hayal dünyalarında yaşamaya devam etsin. Biz, durmayacağız.

"Batan bir ülke bunca duble yolu, bu kadar havalimanını yapabilir mi?"

16 yıl önce görevi devraldığımızda, Türkiye'nin IMF'ye borcu 23.5 milyar dolardı. Şimdi IMF'ye borcumuz var mı? Hayır, sıfırladık. Bizi bundan kurtarın diye bağıranlara soruyorum, neredesiniz? Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz 120 milyar dolar. Bazıları bakıyorsun diyor ki; 'Yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu...'Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru? Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz.

"Batan bir ülke bunları yapabilir mi?"

25 tane havaalanı, havalimanı varken şimdi 57 tane havalimanı, havaalanı var. Bunlar ne bunlar? Batan bir ülke bunları yapabilir mi, biten bir ülke bunları yapabilir mi, Bunları nasıl konuşursunuz? Konuşamazsınız bunları. Hele hele sorumluluk mevkiinde olanlar bunları hiç konuşamaz. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz. Ha inanmıyorsan kusura bakma arkadaş, biz bu işe inananlarla yola devam ederiz.

"Gazi Mustafa Kemal seni bu partinin başında bir dakika tutmaz"

Biz, her zaman Allah'a şükür olsun yolumuza devam ettik. Ve biz partiyi kurduk, 16 ay gibi kısa bir zamanda iktidar olduk. Birileri de çıkmış 'Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin başkanıyım' diyor. Ya sen yerli de değilsin milli de değilsin, gayri millisin. Gazi Mustafa Kemal seni bu partinin başında bir dakika tutmaz. Bizim yerliliğimizle, milliliğimizle ilgili konuşuyor. Şimdi mahkemede. Hesabını vereceksiniz. Yanında taşıdığın Pensilvanya uşaklarının da hesabını vereceksin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin bir mensubu olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür.https://t.co/VS8B4eie6m pic.twitter.com/2IG6p3TTmT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

"Şimdi buradan Kosova Başbakanı'na soruyorum"

Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın.

Pensilvanya'ya kaçan da telaşta. 'Akıbetim ne olacak?' diyor. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin de o olacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [MİT'in Balkanlardaki FETÖ operasyonu] Kosova'nın Başbakanı Türkiye'ye darbe yapanları koynunda nasıl besler? Bunun hesabını sen de vereceksin.https://t.co/VS8B4eie6m pic.twitter.com/qkWav1kJnE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

"Bu ülkeyi Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz"

Türkiye'nin, aba altından sopa göstermelerle, tehdit kokan beyanatlarla, proje ürünü terör örgütleriyle, kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğunu, hamdolsun 4-5 yılda defalarca ispatladık. 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3821'e yükseldiğini açıkladı.

#SONDAKİKA



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3821 oldu.https://t.co/VS8B4eie6m pic.twitter.com/6xilGvLYg5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik 5. Olağan İlçe Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Değerli kardeşlerim hava bugün gayet güzel, sizler de güzelsiniz. Coşkunuz, heyecanınınız, her şeyiniz güzel Rabbim bu güzelliğinizi, birlikteliğimizi daim kılsın.

"Dünya bizden çok şeyler bekliyor"

Değerli kardeşlerim hatırlarsanız 16 yıl önce partimizi kurduğumuzda bir şey söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Yine gideceğiz gündüz gece. Durmak yok, yola devam. Zira işimiz çok. Yapacağımız iş çok. Millet bizden çok şeyler bekliyor. Şunu unutmayın, dünya bizden çok şeyler bekliyor.

"Nereden nereye geldik"

15 yıl önce aldığımız Türkiye neydi, bugünkü Türkiye ne... Nereden nereye geldik. Kişi başına milli gelirin 3550 dolar olduğu Türkiye'den hamdolsun 11 bin dolara geldik. İhracatımızın 36 milyar dolar olduğu Türkiye'den, hamdolsun 159 milyar dolara geldik.

"Türkiye büyümede 7,4 ile G20 ülkeleri arasında bir numara oldu"

Hatırlayın IMF'e borcumuz neydi? Hep başarılar unutulur. 23 buçuk milyar dolar borcumuz vardı. hep ne diyorlardı, "Bizi bu adamlardan kurtarın." Değerli kardeşlerim 2002 Kasım 23 buçuk milyar dolardı, 2013'te biz bunu sıfırladık. Artık IMF'ye Türkiye'nin borcu yok. Merkez Bankamız'ın döviz rezervi neydi? 27 buçuk milyar dolar... Şimdi 120 milyar dolar... Bak, nereden nereye... Bunlar durup dururken olmadı, yan gelip yatarak olmadı. Koşarak oldu, çalışarak oldu, hamdolsun bugüne geldik. Fakat bunları biz yeterli bulmuyoruz. İşte buyrun, Türkiye büyümede 7,4'le G20 ülkeleri arasında bir numara oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomideki 7,4'lük büyüme ile G20 ülkeleri arasında bir numara oldu.https://t.co/VS8B4eie6m pic.twitter.com/FXNoHIslaC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

"Kendi ayağına kurşunu sıkmayacaksın"

Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. 'Ekonomi şöyle, ekonomi böyle, dikkatli olmamız lazım.' Yahu dikkatli her zaman olacaksın zaten. Dikkatli olmadığın zaman en büyük trafik kazasını sen yaparsın. Tabi dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın.

"Ekonomide her kötülüğün anası faizdir"

Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Bunun lobisi de finans kuruluşlarıdır. Er geç bu işi çözeceğiz.https://t.co/VS8B4eie6m pic.twitter.com/31I39ZBYHC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber