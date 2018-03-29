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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden CHP liderinin 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklamaları nedeniyle tazminat davası açıldığını duyurdu.

Aydın, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektir. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir" paylaşımlarında bulundu.

FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye’nin inşasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ne kadar hayati olduğunun izahtan vareste olduğunu belirten Aydın, bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmamasının ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı. 

Kaynak: İHA

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