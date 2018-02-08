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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki grup toplantısında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Erdoğan 250 bin lira ile 1.5 milyon liralık tazminat davaları da açmıştı. 

 

Kaynak: TRT Haber/AA 

Etiketler: tazminat davası, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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