Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel aday oluver

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Seçim kanunlarındaki değişiklik paketi başta olmak üzere tatile girmeden yapmamız gereken çok çalışmalar var. Bunları süratle tamamladıktan sonra seçim çevrelerimize dağılacak, seçim çalışmalarımıza başlayacağız.

"Saygısızlık boyutlarına ulaştı"

Dün Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan görüntüleri asla tasvip etmiyorum. Kendi hastalıklı siyasetlerini ülkemizin bu önemli, milli bayramını zehirleme için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Milletimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek isteyen zatın hezeyanları artık şehitlerimize saygısızlık boyutlarına ulaşmıştır.

[Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan gerginlik] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi hastalıklı siyasetlerini, ülkemizin bu önemli milli bayramını zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum.https://t.co/dQaRnLFhdK pic.twitter.com/3gGwjHEBlK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Nisan 2018

"Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor"

15 Temmuz gecesi saat 23.17... Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor.

“Sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun?”

Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, Eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun?

"Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten"

Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki on binleri kandıramazsın.

Siz, her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Hiçbir zaman siz kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz

O gece 16 saat süren bu operasyonu, biz bizzat havaalanında yönettik. Bay Kemal sen neredeydin o saatte? Sen kahve yudumlarken, biz havaalanında bakan arkadaşlar, milletvekilleri ve birçok kahramanla oradaydık.

"Gönderdiğin yeri beğenmediler, ikna edemedin"

15 tane adamını gönderdin sözde İyi Parti'ye. Peki, senin bu adamların sözde İyi Parti'ye gitmeyi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. Şu anda çok garip bir senaryo ortada, piyasada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz.

CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki

Sen bu el kol hareketini yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Onun için bir defa haddini bileceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dün oradaki (Genel Kurul'daki) gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına el kol hareketi yapamazsın, haddini bileceksin.https://t.co/dQaRnLFhdK pic.twitter.com/ICRFmiEVB4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Nisan 2018

"Bu ne edep dışı bir yaklaşım"

Anamuhalefetin başındaki zatın tek hezeyanı da bu değil, bu zat Osmanlı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yanlıştır. Ya bu ne edep dışı bir yaklaşım. Osmanlı'yı, kurucu unsuru olan Yörüklere, Türkmenlere zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyası milletimizden ne kadar uzak olduğu ortaya çıktı.

Bizim ecdadımız bırak yörüklere zulmetmeyi, Avrupa'nın içlerinden Afrika'nın derinliklerine kadar dünyanın dört bir yanında zulüm gören kim varsa hepsinin yanında olmayı kendine görev bilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ecdadımız bırak yörüklere zulmetmeyi, Avrupa'nın içlerinden Afrika'nın derinliklerine kadar dünyanın dört bir yanında zulüm gören kim varsa hepsinin yanında olmayı kendine görev bilmiştir.https://t.co/dQaRnLFhdK pic.twitter.com/wmg3DccqDL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Nisan 2018

"OHAL'in olmamasını istiyorlar"

Bu süreçte huzurun olduğu bir ortam var. Böyle bir ortamda kalkıp OHAL'in olmamasını talep ediyorlar. Niye; tezgah bozulacak, onun için. Size bu tezgahı bozdurmayız.

"Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme"

Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Ne sağ da solda zaman harcıyorsun ya? Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya. Milletimin sana itibarını da görelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı: Zaman geçirme, hiç vakit kaybetme, gel aday oluver.https://t.co/dQaRnLFhdK pic.twitter.com/g1dPX4A3Od — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Nisan 2018

"Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 272"

Bay Kemal, biz o Cudi'den, Gabar'dan, Bestler Dereler'den, Tendürek'ten, hatta Kandil'den çıkmayacağız, bunu bilesin. Milletimizin huzuru neyi gerektiriyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde de neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 272. Kuzey Irak'ta ne oldu; 353. Yurt içinde ne oldu; 258. Durmak yok yola devam.-Bizim önümüzde 1.5 yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu 1.5 yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye'yi kurtarmaya karar verdik. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasının doğru olacağını kesinleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı ve hükümet dönemimizden fedakarlık yaparak Türkiye'yi içine düştüğü erken seçim tartışmasından bir an önce kurtarma kararı aldık.https://t.co/dQaRnLFhdK pic.twitter.com/IgLpDGcWqO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Nisan 2018

"AK Parti-MHP ittifakı 81 milyonun gözü önünde yapılmıştır"

AK Parti ile MHP'nin ittifakı şeffaf bir şekilde, 81 milyonun gözü önünde ve meşru bir zeminde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla, rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Yaptıkları bu...

"Tek gayesi Erdoğan olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor"

Karşımızdakiler karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti, hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızdakiler karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti, hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor.https://t.co/dQaRnLFhdK pic.twitter.com/RTM2UFrZfG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Nisan 2018

-Yeni dönem daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk, daha fazla refah, daha fazla özgürlük dönemi olacaktır.

-Yeni dönemde yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına geçiyor ama TBMM yasama konusunda tek yetkili olarak eskisinden de güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

-Milli ve yerli parayla birlikte bu kur oyununu bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız.