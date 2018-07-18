Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan kendisiyle ilgili hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekiline suç duyurusu
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