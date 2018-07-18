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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekiline suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan kendisiyle ilgili hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekiline suç duyurusu

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