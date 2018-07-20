Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı.
- Bakan Çavuşoğlu: Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır
- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde TSK'dan videolu mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle müzakerelerde istenen sonuç alınamamıştır. Kıbrıs'ta çözüme ulaşılması Doğu Akdeniz'in istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.
- Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçti
- Kıbrıs'a ayak basan ilk askerlerden biri Emekli Albay İbrahim Neşet İkiz'di
Kaynak: TRT Haber