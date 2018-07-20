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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle müzakerelerde istenen sonuç alınamamıştır. Kıbrıs'ta çözüme ulaşılması Doğu Akdeniz'in istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kıbrıs barış harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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