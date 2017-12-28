Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KHK açıklaması: Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Afrika ziyaretinin son gününde Çad'dan Tunus'a geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde tartışılan Kanun Hükmünde Kararname'de sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeyle ile ilgili başta eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere, "Madde de muğlaklık var" yönündeki eleştirilere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir."

Cumhurbaşkanı, düzenlemenin devamından yana olduklarını söyleyerek, "Yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gerekeni yargı ya da parlamento yapar." dedi.

"Çok başlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz"

Kanun Hükmünde Kararname ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının gerekçelerini de anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"HAVELSAN, ASELSAN, TAİ vs. hepsi kendi başına bir hegemonya oluşturdukları zaman netice almak mümkün olmuyor. Buraları da FETÖ istila etmişti. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, hala oraların hücrelerine kadar sinmişler, girmişler. Başbakan da Savunma Sanayi'nde İcra Komitesi'nde olacak. Yedi kişilik bir ekiple bunu yöneteceğiz. Buradan seri kararlar çıkartmak ve çok başlılığı ortadan kaldırıp süratle netice almak istiyoruz."

"FETÖ’cü savcı demeyelim o sürece"

28 Şubat davasında savcının mütalaasını vermesinin ardından gelen eleştirileri de yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ’cü savcı demeyelim o sürece. Olayın sadece savcı boyutu da yok. İşlerine geleni kabul ediyorlar, işlerine gelmeyeni reddediyorlar. O kararı veren savcılar Türkiye’de değil, yurtdışında kaçak. Bunları niye dile getirmiyorlar? Yargı buradaki bu sıkıntıyı, yanlışı gördü, bu suretle tekrar bu işi masaya yatırdı. Biz diyoruz ki; yargı burada adil bir şekilde kararını versin, işi sonuçlandırsın." diye konuştu.

Mütalaada, dönemin medya kuruluşlarına atıf yapıldığını hatırlatarak, "sivil sorumlular yargılanacak mı?" diye soran gazetecilere, Erdoğan, "Beni yargı makamına oturtmayın. Biz mağdurların yanında oluruz" şeklinde cevap verdi.

"İstihbarat birimlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor"

Öte yandan içeride terörle mücadelenin bitmediğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük gruplar halinde şehirlere sızma eğilimindeler. Ama istihbarat birimlerimiz yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. İçeride mücadelenin yanı sıra, YPG, PYD dahil bölücü terörle de yurtdışındaki mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam edecek." dedi.

Kaynak: TRT Haber