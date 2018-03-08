  • 08 MART 2018, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Türkiye ve Gabon Cumhuriyeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'u onayladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7097 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7097 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, kanun onayı
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