  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı, "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7035 sayılı "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca onaylayarak, yayımlanmak üzere Başkanlığa gönderdi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanun, kanun onayı
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