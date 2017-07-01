  • 01 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

 "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi, Ankara'da Ostim Teknik Üniversitesi ile Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi kuruldu. 
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, kanun, onay
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