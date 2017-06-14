Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jandarmaya: Sizler tarih yazıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabuldeki konuşmasına, jandarma teşkilatının her bir mensubuna ülkeye ve millete yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunarak başlayan Erdoğan, görev yaparken şehit olan tüm jandarmalara Allah'tan rahmet diledi.

"Biz bu coğrafyayı kahramanlıklarla dolu bir mücadeleyle kendimize vatan kıldık"

Jandarmanın, en zorlu dağlardan sahillere kadar ülkenin dört yanında 24 saat görev başında olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 94. yılında jandarma teşkilatımızın 178. yıl dönümünü kutluyor olmamızın anlamı üzerinde gerçekten iyi düşünmeliyiz. Buradaki mesaj, devletimizin nevzuhur olmadığıdır. Bu devlet farklı. Bu devlet bir kabile, bir göçebe devlet değildir. Devlettir. Farklılığı var. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin, coğrafyamızdaki en son ve en genç temsilcisidir. Selçuklu ve Osmanlı'dan beri bu toprakları kendimize yurt edinmek için gösterdiğimiz fedakarlıklar anlatmakla bitmez, bitirilemez. Gerçekten de biz coğrafyayı kahramanlıklarla dolu bir mücadeleyle kendimize vatan kıldık."

"Jandarma teşkilatımızın verdiği hizmetleri takdirle takip ediyoruz"

Bugün de vatanını yine kahramanlıklarla dolu bir mücadele ile müdafaa edildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatan müdafaamız iki boyutludur. Birincisi, sınırlarımız dışından ülkemize yönelen tehditler ve saldırılara karşı verdiğimiz mücadeledir. Bu görev, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbarat teşkilatımız ve diplomatlarımız tarafından yerine getirilmektedir. İkincisi de sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren terör örgütlerine ve her türlü asayiş soruna karşı yürüttüğümüz mücadeledir. Ülkemiz içesinde bu çalışmaları şehirlerde polislerimiz, kırda da jandarma teşkilatımız icra ediyor. Jandarma teşkilatımızın trafikten narkotiğe kadar geniş bir alanda verdiği hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Hele hele son zamanlardaki operasyonlar anlatılır gibi değil. Bu başarının artarak devamı bizler için çok önemli. Çünkü bunun farklı özellikleri var. Bir taraftan burada neslin korunması yatıyor, diğer taraftan da terör örgütlerinin para kaynağın oluşu yatıyor. Dolayısıyla bu operasyonların getirisi çok çok anlamlı."

"Jandarmalarımız, teröristlere dağları da mağaraları da ovaları da dar ediyor"

Jandarmaların asıl büyük kahramanlığının terörle mücadele operasyonlarında gördüklerinin altını çizen Erdoğan, 1984'ten beri süren bölücü terör örgütüyle mücadelede en önemli görevleri jandarma teşkilatının üstlendiğini söyledi.

Sınırların korunması sorumluluğunun da Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilene kadar jandarma teşkilatının uhdesinde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün jandarmalarımız, sınırlarımız içerisinde yürüttükleri operasyonlarla günün 24 saati, yılın 365 günü teröristlere dağları da mağaraları da ovaları da dar ediyor. Onun için gerçekten şahsım ve milletim adına sizlere özellikle şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.

"Her yönüyle jandarma teşkilatımızı çok daha güçlendireceğiz"

"Terörle mücadelede görev alan birimler arasında bölücü örgütün çukur eylemleri sırasında yoğunlaşan iş birliği ve dayanışma ikliminin 15 Temmuz darbe girişiminin kurumlarda yol açtığı tahribata rağmen giderek gelişmesinden ve buradaki kararlılığın aldığı neticeden memnuniyet duyuyoruz." diyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Jandarma Genel Komutanlığımızın İçişleri Bakanlığımıza bağlanması, sağladığı bilgili paylaşımı ve lojistik destek sayesinde ülke içerisinde yürütülen mücadelenin yönetimini de kolaylaştırmıştır. Nitekim son dönemde terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerinin vuruluyor olması, atılan bu adımının ne derece isabetli olduğunu da göstermektedir. Teknolojik alt yapısı giderek güçlenen jandarma teşkilatımızın önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacağına şüphe duymuyorum. Her yönüyle jandarma teşkilatımızı çok daha güçlendireceğiz."

"Hiçbir vatandaşımızın günlük hayatı olağanüstü halden etkilenmemiştir"

Erdoğan, jandarma kavramının kültürdeki karşılığına da değinerek, jandarmanın eskiden beri acısıyla tatlısıyla milletin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

"Her ne kadar özellikle tek parti döneminde devletin o ceberut yüzünün temsilcisi olsa da milletimiz, jandarmanın huzurumuzun ve güvenliğimizin sağlanmasındaki hakkını daima teslim etmiştir." ifadesini kulanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'yi yasaklardan kurtarıp, özgürlüklerin ülkesi haline getirdikçe bu konudaki sıkıntılar ve şikayetler de giderek azalmıştır. Bugün ülkemizde 'demokrasi, insan hakları, hukuk' diyerek şahsımı, hükümetimizi, elbette polisimizi ve jandarmamızı eleştirenlerin hatta hatta güvenlik korucularımızı eleştirenlerin çoğu ideolojik saplantıyla hareket etmektedir. Elini vicdanına koyan herkes, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükler konusunda nereden nereye geldiğini gayet iyi bilmektedir. Ülkemizde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana mevcut bulunan olağanüstü hal yetkileri sadece ve sadece terör örgütlerine karşı uygulanmıştır. Yani biz bunu yapmayacağız da terör örgütlerinin işini mi kolaylaştıracağız? Tabii ki terör örgütlerine karşı mücadelede her türlü enstrümanı kullanmak durumundayız. Bunların hepsinin de bir hukuk içerisinde, yasal düzenlemelerle yapmamızın gereğine de inanmış olan bir kadroyuz. Hiçbir vatandaşımızın günlük hayatı olağanüstü halden dolayı bugüne kadar etkilenmemiştir."

Göreve geldiklerinde Türkiye'de olağanüstü halin olduğunu ve bu durumdan bütün fabrikalar, şirketler ve vatandaşların rahatsızlık duyduğunu anımsatan Erdoğan, "Güneydoğu'yu dolaştığımda 'ne istiyorsunuz?' diye sorduğumda vatandaş, 'Şu olağanüstü hali kaldırın biz başka bir şey istemiyoruz' dediler. Sayın Gül Başbakandı, ben genel başkandım, bir ayda olağanüstü hali kaldırdık. Kaldırdık ama değişen bir şey olmadı. Biz olağanüstü hali kaldırırken tam aksine terör örgütleri arzu etmediğimiz şekilde terör estirmeye devam ettiler." dedi.

"Sizler şu anda bir tarih yazıyorsunuz"

Terör saldırılarına karşı "Sabır, sabır" diyerek bugünlere kadar gelindiğini belirten Erdoğan, "Jandarmamız başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimiz ve devletimizin diğer birimlerinin bu konudaki hassasiyetleri gerçekten takdire şayandır. Bu duygularla biz bu mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmek zorundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Kato Dağı, Bestler, Cudi ve bütün bölgede yiğitçe verilen mücadelenin unutulmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sizler, şu anda bir tarih yazıyorsunuz. Bu kayıtlara çok faklı bir şekilde geçecektir. Şehitlerimiz, bu tarihin inanıyorum ki mezar taşı olmaktan öte köşe taşları olacaktır. Medeniyetimizin güç kaynakları oluyorsunuz. Bu ülkenin medeniyeti çok güçlü, çok farklı. Bu düşünceler içerisinde birliğinizin, beraberliğinizin daim olmasını özellikle istiyorum. Birbirinizi bu vatan için sevin. Birbirinizi Allah için çok sevin. Bu mücadelenin sonunda gidilen o makam eğer bir şehadet varsa malum ondan daha büyük bir makam olmaz. Rabbim inşallah bize de o makamı nasip etsin. Onların güler yüzle gittiğini biliyorum ve her an bizim yanımızda olduklarını da biliyorum. Sizler bu makamı seçerken de o makamı görerek bu mesleği seçtiniz.

Bu sadece, 'aldığım maaş şöyledir. Bu maaşın karşılığında ben buradayım' mantığıyla değil. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, hepsinde de bu mesleğin tercih edilmesinin ardında ben bunun yattığına inanıyorum. Jandarma teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için canla, başla mücadele eden tüm jandarmalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bugüne kadar verdiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum."