  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a yeni opera binası müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3. Turizm Şurası'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan İstanbula yeni opera binası müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda yaptığı konuşmada "Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devletimiz tüm imkanlarıyla turizm sektörünün yanındadır." dedi.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi, AKM
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