Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 6. İl Olağan Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

- İnanıyorum ki 16 Nisan’da her ne kadar ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah Mart 2019 Kasım 2019’da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle inşallah bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz. Kardeşlerim, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, adımlar her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Zaten benim okulları size anlatmama gerek yok. Sağlıkta şehir hastanesini yaptık. Yüzde 95 doluluk oranına ulaşmış Birileri bununla istisra edebilir. Herkes şimdi nereyi seçiyor? Şehir hastanesini. Niye? Diyor ki, burada bana ihtimamla bakılacak. Oraya gidiyor.

"Ana muhalefet zaten tıbbi bir vaka"

- Kanuni Devlet-i Aliye’yi Osmaniye’yi bir sağlıklı nefese feda etti. Önemli olan sağlık dedi. Ama ben diyorum ki; biz Ak Parti olarak siyasetin de, sağlık merkezindeyiz. Sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz. Zaten ana muhalefetin böyle sağlıklı bir siyaset derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka, öyle bir durumu var. Onun için biz yola çıkarken ne dedik; uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Fakat bu işi lafta bırakmayacağız.

"2013’te IMF’e olan borçları sıfırladık"

- Kardeşlerim yol acıktığımızda hatırlayın Türkiye’nin kişi başına milli geliri 3500 dolardı. Şimdi ise 11 bin dolar. Nereden nereye… Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere. Bitmedi. Biz göreve geldik IMF’e olan borç 23 buçuk milyar dolardı. 2002’nin Kasım’ı, 2013’te IMF’e olan borçları sıfırladık. O arada IMF bizden 5 milyar euro borç istedi. Arkadaşlar soru verelim mi? Verin dedim. Baktılar ki bunlar ciddi gerçekten verecekler, vazgeçtiler. Biz böyle bu yolda yürüdük. Merkez Bankası’nın rezervi 27 buçuk milyar dolardı. Şimdi 120 milyar dolar. Nereden nereye...

"Teröristleri Elize Sarayı’nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler"

- Şu an itibarıyla Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3348. Bazıları rahatsız. Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye’ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı’nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler kusura bakmasınlar bizimle olan dostluklarını kaybederler. Çünkü biz bize dost olana dostuz. Ama bize düşman olanlar kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık. Kimseye bizim yanlışımız olmadı.

"İsrail mazlumlara cesur, diğerlerine korkak"

- Dün İsrail’in Başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Şu ettiği lafa bak; onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Ya bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Ağızları var, dilleri var hakkı söylemez, kalpleri mühürlü. Ya dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek… Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz. Zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin’de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor.

"Netanyahu dünyada doğru dürüst sevenin yok"

- Ey Netanyahu! Sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz bir defa teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil, çünkü sen terör devletisin. Terör devleti olarak da Gazze’de yaptıkların ortada, Kudüs’te yaptıkların ortada. Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok sevenin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin.https://t.co/2uLU0Vko1p pic.twitter.com/vaJP26ng6Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Nisan 2018

"Mazlumla uğraşma, dünyada dolaşacak yer bulamazsın"

- İşte BM’de Kudüs’le ilgili attığın adıma aldığın cevap ortada. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silah da çalışmaz. Ve şunu bileceksin; mazlumla uğraşma. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Bu kadar açık konuşuyorum. Bunun için bizimle uğraşma dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece bizden de kalkıp olumlu bir kelam bulamazsın.

Kaynak: TRT Haber