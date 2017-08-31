  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Devlet Başkanı, Pakistan ve İran Cumhurbaşkanları ve Katar Emiri ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan İslam ülkelerine çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderlerine, Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya'da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkati çekti. Erdoğan, Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret etti.

Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderlerine, Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, telefon trafiğinin devam edeceği öğrenildi.

Etiketler: Pakistan ve İran Cumhurbaşkanları, Moritanya Devlet Başkanı, katar emiri, cumhurbaşkanı erdoğan
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