Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ'un, 'Afrin siyasete alet edilmesin' açıklamasına "Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Musa Özalkan'ın maaşına el konulması ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Talimat verildi. Bunu yapmak kimsenin haddi değil." dedi.

Erdoğan, Yunanistan'a tepki gösterdi "Yunanlılar yine şaşırdı. Dün akşam yaklaşma gibi bir şey oldu." diye konuştu.

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