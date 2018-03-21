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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhsanoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan İhsanoğluna &quot;geçmiş olsun&quot; telefonu

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nu telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin düzenlediği 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel Güvenlik, Bölgesel Barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı. Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: kalp krizi, ekmeleddin ihsanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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