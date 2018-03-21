Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhsanoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nu telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin düzenlediği 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel Güvenlik, Bölgesel Barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı. Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.
Kaynak: AA