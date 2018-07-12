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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvat mevkidaşı Kitarovic'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan futbol milli takımının Dünya Kupası'nda finale çıkması dolayısıyla Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hırvat mevkidaşı Kitarovice tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "Afganistan Oturumu"nda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile selamlaştı, ayaküstü bir süre sohbet etti.

Hırvatistan futbol milli takımının Dünya Kupası'nda finale çıkması dolayısıyla Kitarovic'i tebrik eden Erdoğan, Fransa ile oynanacak final karşılaşmasında da Hırvatistan'a başarı dileklerini iletti.

Kitarovic de mevkidaşı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı.

Erdoğan, ayrıca Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven'le de selamlaşıp kısa süre sohbet etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: nato, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Dünya Kupası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, brüksel, Belçika
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