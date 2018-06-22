Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayat Karabekir Feyzioğlu için taziye telefonu

Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun ölüm haberinden derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayat Karabiber Feyzioğlu'nun kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, 91 yaşında hayata veda eden Hayat Karabekir Feyzioğlu'na Allah’tan rahmet, geride kalanlara, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.

Kazım Karabekir'in 77 yaşındaki kızı Timsal Hanım'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA