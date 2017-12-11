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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların "Hanuka Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin 12 Aralık Hanuka Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Musevilik inancına mensup vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Aziz milletimizin güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularının temelinde, yüzyıllardır bu topraklarda vatandaşlarımızın inanç, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine gösterilen özen yatmaktadır. Bizler, farklılıkları zenginlik olarak algılamayı ve her şartta herkese karşı adaletli olmayı esas alan medeniyet anlayışımız doğrultusunda, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı barış ve huzur ortamını bu cennet vatanımızda gelecekte de muhafaza etmeye devam edeceğiz.

Toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum." 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık Hanuka Bayramı, Museviler
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