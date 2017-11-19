Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gümüşhane ve Bayburt'a havaalanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte artık Gümüşhane'nin, Bayburt'un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı olağan il kongrelerine katılmak üzere gittiği Bayburt ve Gümüşhane'de halka hitap etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte artık Gümüşhane'nin, Bayburt'un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak." dedi.

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